Algérie/Présidentielle : deux anciens Premiers ministres candidats

Deux anciens Premiers ministres ayant servi sous l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis, ont annoncé jeudi leur candidature à la présidentielle du 12 décembre en Algérie.



Après la démission de M. Bouteflika en avril, sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée, une élection avait été fixée au 4 juillet pour lui trouver un successeur, mais elle avait été annulée faute de candidats. Le pouvoir a ensuite fixé la date du nouveau scrutin au 12 décembre.



Le mouvement de contestation continue lui de rejeter toute élection avant le départ du "système" au pouvoir depuis deux décennies.



Jeudi, le parti de l'Avant-garde des Libertés a annoncé dans un communiqué qu'il présentait comme candidat à la présidentielle son chef Ali Benflis, 75 ans, qui a été Premier ministre de 2000 à 2003 sous le premier mandat de M. Bouteflika. M. Benflis avait ensuite été le principal adversaire de M. Bouteflika aux présidentielles de 2004 et 2014.



De son côté, M. Tebboune, 72 ans, a lui-même annoncé aux journalistes qu'il se présenterait à la présidentielle. M. Tebboune a été Premier ministre pendant trois mois seulement en 2017.



L'ancien ministre du Tourisme, l'islamiste Abdelkader Bengrina, avait été le premier la semaine dernière à annoncer sa candidature à la présidentielle.



Le mouvement de contestation en Algérie a été initialement lancé en février pour protester contre un 5e mandat de M. Bouteflika. Ce mouvement réclame aujourd'hui le démantèlement du "système", l'appareil hérité des 20 ans de présidence Bouteflika avant tout scrutin ainsi que la mise en place d'institutions de transition, ce que refuse le pouvoir.