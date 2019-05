Algérie: Louisa Hanoune, cheffe du Parti des Travailleurs, entendue par la justice militaire

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, est entendue jeudi "en tant que témoin" dans le cadre de l'enquête pour complots contre l'Etat et l'armée, ouverte contre le frère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, selon sa formation d'extrême-gauche et la télévision nationale.



La télévision nationale a montré Louisa Hanoune, candidate aux trois derniers scrutins présidentiels en Algérie, arrivant seule au tribunal militaire de Blida (40 km au sud d'Alger).



Selon la télévision, elle a été convoquée par le juge d'instruction militaire (...) pour être entendue dans le cadre de l'enquête en cours contre Athmane Tartag, Mohamed Mediene et Saïd Bouteflika", arrêtés le 4 mai puis incarcérés après avoir été inculpés d'"atteinte à l'autorité de l'armée" et de "complot contre l'autorité de l'Etat".



La télévision n'a pas précisé sous quelle statut elle est entendue, mais le PT, qu'elle dirige depuis 2003, a indiqué sur son compte Facebook que Mme Hanoune était entendue depuis le début de l'après-midi "en tant que témoin, selon la convocation qu'elle a reçue", sans autre détail.



Auparavant, le parti d'inspiration trotskiste, fondé en 1990, avait dénoncé sur son compte Facebook une "campagne répugnante contre le Parti des Travailleurs et sa secrétaire générale".



Influent conseiller de son frère le président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission le 2 avril sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée, Saïd Bouteflika a été longtemps vu comme un "président-bis", accusé d'avoir accaparé le pouvoir à mesure que déclinait la santé du chef de l'Etat.



Le général Mohamed Mediene fut durant 25 ans jusqu'en 2015 le tout-puissant chef des tentaculaires services de renseignements et Athmane Tartag, son adjoint, puis successeur à la tête des services remaniés.



Les faits qui leur sont reprochés n'ont pas été rendus publics.



Députée depuis 1997 et décrite comme une pasionaria, Mme Hanoune a été candidate aux élections présidentielles de 2004, 2009 et 2014, toute remportées au 1er tour avec plus de 80% par Abdelaziz Bouteflika.



Elle a obtenu son meilleur score en 2009, en arrivant en 2e position avec 4,22% des voix et n'a rassemblé que 1% puis 1,37% des suffrages en 2004 et 2014.



Sous couvert d'opposition virulente, Mme Hanoune a été accusée par ses détracteurs de faire le jeu du "système" en participant aux élections, jugées largement frauduleuses, et en ménageant ses critiques contre le président Bouteflika.