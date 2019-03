Algérie : Ali Haddad, le patron des patrons, démissionne

Dans une lettre adressée aux membres de l'organisation patronale du FCE qu'il dirige depuis 2014, le patron des patrons algérien officialise son départ.



Après plusieurs jours de rumeurs, Ali Haddad a fini par annoncer son départ de l'organisation patronale du FCE, Forum des chefs d'entreprises algériennes, qu'il dirigeait depuis 2014.



Ce patron réputé proche du président Abdelaziz Bouteflika l'a annoncé jeudi, deux jours après l'appel du chef d'état-major de l'armée à écarter le chef de l'État, confronté à une contestation inédite. « J'ai décidé en mon âme et conscience, et sans contrainte, de quitter la présidence du Forum des chefs d'entreprises (FCE), à compter de ce jour », a écrit l'homme d'affaires Ali Haddad dans une lettre adressée aux membres de l'organisation.



A la tête de l'un des plus importants groupes algériens de BTP, l'ETRHB, Ali Haddad est un proche du cercle présidentiel, il avait au fil des années étendu son influence à la sphère politique.