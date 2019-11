Algérie : 30 manifestants opposés à la présidentielle arrêtés

Au moins 30 personnes manifestant contre la tenue de l'élection présidentielle en Algérie prévue le 12 décembre ont été arrêtées à Tiaret (centre), a rapporté samedi le Comité national de libération des détenus (CNLD).



Cette association recense et défend les personnes arrêtées ces derniers mois dans le cadre du "Hirak", le mouvement populaire et inédit de contestation du régime qui agite l'Algérie depuis février.



"Trente personnes opposées (à la présidentielle) ont été arrêtées" à Tiaret, à 270 km au sud-ouest d'Alger, où se tenait parallèlement "une manifestation de soutien au scrutin", selon le CNLD.



L'association a fait également état d'arrestations d'opposants au scrutin à Batna, à 400 km au sud-est d'Alger, en marge d'un rassemblement de soutien à Abdelmadjid Tebboune, un ancien Premier ministre candidat à la présidentielle.



Et à Aflou, à 460 km au sud d'Alger, des protestataires ont lancé des pierres sur le convoi d'Abdelkader Bengrina, un autre candidat, a indiqué ce dernier lors d'un meeting électoral.



Le CNLD avait déjà fait état de l'arrestation de plus de 80 personnes jeudi à Alger lors d'une marche dénonçant la tenue de la présidentielle.



Après avoir obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril, le mouvement de contestation réclame désormais le démantèlement du "système", et dénoncent la tenue de la présidentielle du 12 décembre qui pour eux ne peut offrir, en l'état, des garanties de transparence.



Les manifestants conspuent ainsi les candidats à la présidentielle, réclament le départ des dirigeants et dénoncent les multiples arrestations qui émaillent la campagne.