Algérie: 19 religieux dont les moines de Tibéhirine bientôt béatifiés

Le décret de béatification de 19 "martyrs" tués en Algérie dans les années 1990 - dont les moines de Tibéhirine et l'ancien l'évêque d'Oran Pierre Claverie - pourrait être signé d'ici fin janvier, selon un responsable du dossier.



"Rendre hommage aux 19 martyrs chrétiens signifie rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie en Algérie dans les années 90", a commenté le moine trappiste français Thomas Georgeon, "postulateur" (avocat) de la cause, dans un entretien au mensuel en ligne "Mondo e missione", de l'Institut pontifical des missions étrangères.



"Chacun d'entre eux a été un témoignage authentique de l'amour du Christ, du dialogue, de l'ouverture aux autres, de l'amitié et de la fidélité au peuple algérien", souligne-t-il, en estimant que le dossier ouvert en 2006 avait avancé rapidement.



"Les évêques algériens souhaitent que la béatification puisse être célébrée en Algérie, à Oran, diocèse de Mgr Claverie", indique le moine français, qui avait été reçu en septembre par la pape au Vatican en compagnie de l'archevêque d'Alger et de l'évêque d'Oran.



Beaucoup dans la petite Eglise catholique d'Algérie "attendent cette reconnaissance", mais d'autres "n'aiment pas le mot +martyr+ car ils ont peur que le souvenir de ce passé douloureux soit un exercice dangereux", a-t-il admis.



Les 19 religieux et religieuses ont été tués entre 1993 et 1996.



Les sept moines cisterciens de Tibéhirine avaient été enlevés en mars 1996 dans leur monastère de Notre-Dame de l'Atlas, à 80 km au sud d'Alger. Leur mort avait été annoncée le 23 mai par un communiqué du Groupe islamique armé (GIA). Les têtes des moines trappistes avaient été retrouvées le 30 mai 1996.



Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, évêque d'Oran, était assassiné par un groupe armé, qui avait pris pour cible ce fervent défenseur du rapprochement islamo-chrétien et algéro-français, opposé à l'intolérance véhiculée par les islamistes.