Algérie : 150 membres du comité central du FLN appellent à la démission de Bouteflika

Le groupe dissident dirigé par Ahmed Boumehdi passe à l’offensive. Il a organisé, ce samedi 30 mars, une réunion de membre du comité central à la Kasma de Bourouba à El Harrach. À l’ordre du jour : la situation politique et un débat autour de la situation interne du parti.



Cette rencontre a regroupé « plus de 150 membres du comité central, entre les présents et les procurations », selon Boumehdi. Elle s’est soldée par une série de décisions. « Nous demandons l’application de l’article 102 de la constitution ainsi que la démission du président de la République », affirme Ahmed Boumehdi dans une déclaration à TSA. Interrogé sur les raisons de son appel à la démission du président, il explique : « puisqu’il n’a pas l’intention de se porter candidat, il vaut mieux pour lui de sortir par la grande porte. C’est mieux pour le président et pour le pays ».