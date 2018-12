Mediapart assure ce jeudi qu'Alexandre Benalla voyage toujours avec un passeport diplomatique, « utilisé ces dernières semaines pour entrer dans différents pays africains ainsi qu'en Israël ».



L'existence de ce passeport avait été révélée en août dernier par Valeurs actuelles . Il a été délivré le 24 mai 2018, soit après les quinze jours de suspension du chargé de mission de l'Élysée à la suite des violences du 1er mai. Le 19 septembre dernier, devant la commission d'enquête du Sénat, Alexandre Benalla avait expliqué : « La délivrance de passeport diplomatique est automatique pour l'ensemble du personnel qui peut être amené à se déplacer avec le président de la République. »



Depuis la délivrance de ce document, Alexandre Benalla a été limogé de l'Élysée et mis en examen notamment pour « violences volontaires ». Pourtant comme l'explique Mediapart, il fait toujours usage de ce document valable jusqu'au 19 septembre 2022 et qui porte la mention traditionnelle de ces passeports diplomatiques : « Nous, ministre des Affaires étrangères, requérons les autorités civiles et militaires de la République française et prions les autorités des pays amis et alliés de laisser passer librement le titulaire du présent passeport et de lui donner aide et protection. »



Et Mediapart de préciser que « ce document est réservé aux diplomates de carrière et, par extension, à certains membres de cabinet dont les fonctions ont une dimension diplomatique (...) ou parce qu'ils ont certaines missions particulières, relevant du domaine réservé de l'État ».