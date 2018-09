Alerte aux inondations meurtrières dans le sud-est des Etats-Unis

Le bilan provisoire s'élève à 13 morts: 10 décès confirmés en Caroline du Nord et trois autres en Caroline du Sud, selon les médias.



La tempête Florence a été rétrogradée en dépression tropicale dimanche mais les rafales de vent et les pluies diluviennes tombées depuis vendredi sur les deux Etats du sud-est restent un danger pour les habitants.



La pluie continuait de tomber dans le comté de Pitt, en Caroline du Nord. Des inondations localisées affectaient toujours la zone, qui offrait les mêmes scènes depuis vendredi: un ciel sombre et bas et des terres agricoles détrempées.



Denise Harper, habitante de la petite localité de Grifton, s'inquiétait surtout des eaux de la rivière locale, la Neuse, qui doivent monter jusqu'à mercredi.



"Beaucoup de gens ont déjà évacué", a-t-elle dit à l'AFP alors que la rivière montait lentement. "Après Floyd (l'ouragan de 1999), on a été coupé de tout, il n'y avait nulle part où aller, l'eau était partout, ce sont les militaires qui nous ravitaillaient", a-t-elle ajouté.



Le patron de l'Agence fédérale des services d'urgence (Fema), Brock Long, a indiqué que le centre et l'ouest de la Caroline du Nord ainsi que la Virginie n'en avaient pas fini avec les intempéries. "Nous en avons encore pour plusieurs jours", a-t-il dit sur CNN.



"Nous nous attendons à de gros dégâts", a-t-il lancé, précisant que des barrages risquaient d'être menacés à cause de la montée des eaux.



Après avoir frappé la côte atlantique, Florence s'est enfoncé dans les terres où la pluie a fait grossir les cours d'eau, provoquant des inondations.