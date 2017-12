Alerte à la grippe en France: l’épidémie s'étend de manière alarmante

Une alerte à la grippe a été lancée par les autorités sanitaires en France où le virus s'étend de manière alarmante dans toutes les régions, à l’exception de la Corse, encore épargnée.



Depuis le 1er novembre dernier, 203 personnes ont été admises en réanimation et 18 d'entre elles sont décédées, indique l'agence "Santé publique France" en soulignant que la grippe a atteint son seuil épidémique cette semaine dans toutes les régions de France métropolitaine.



Dans la semaine du 18 au 24 décembre, "6.213 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été signalés et 15 % des consultations de SOS Médecins ont eu pour motif un syndrome grippal", précise l'agence chargée de la surveillance, de la vigilance et de l’alerte dans le domaine de la santé publique.



Les cas de syndromes grippaux ont été estimés en moyenne à 349 cas pour 100.000 habitants, "soit 227.000 nouveaux cas, en forte hausse par rapport à la semaine précédente", ajoute-t-elle.



«Les hospitalisations pour grippe affectent principalement les personnes âgées (14 pc ont entre 65-74 ans et 33 pc sont âgées de 75 ans ou plus) ainsi que les enfants de moins de 5 ans (22 %)», explique la même source signalant que cette année la propagation du virus de la grippe est de plus en plus rapide.



En 2016, la grippe avait provoqué plus de 14.000 décès en France, selon un bilan rapporté par les médias français qui sensibilisent à l’intérêt de la vaccination notamment pour les personnes âgées.