Alain Weill, dirigeant d'Altice, va prendre le contrôle de L'Express

Alain Weill, le PDG d'Altice France, va prendre le contrôle à titre personnel de l'hebdomadaire L'Express, racheté en 2015 par le groupe de Patrick Drahi, qui conservera une participation minoritaire dans le magazine, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué.



M. Weill, bras droit de Patrick Drahi dans l'Hexagone et homme de médias (il a racheté RMC et lancé BFMTV avant de revendre son entreprise NextRadioTV à Altice), veut ramener l'hebdomadaire lourdement déficitaire à l'équilibre dès 2020. Cela passera par une refonte éditoriale et commerciale, et un plan d'économies incluant la suppression d'une quarantaine de postes, sur 180 salariés. Il gardera ses fonctions chez Altice.