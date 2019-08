Al-Shabaab demeure une grave menace pour la sécurité et la stabilité dans toute la Somalie (rapport)

Le groupe terroriste Al-Shabaab demeure une grave menace pour la sécurité et la stabilité dans toute la Somalie en dépit des efforts déployés par la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et la communauté internationale pour dégrader Al-Shabaab et d'autres groupes d'opposition armés, relève un rapport de la Commission de l'Union africaine publié lundi.



«Al-Shabaab continue de maintenir sa présence dans le centre-sud de la Somalie, avec l'utilisation soutenue d'engins explosifs improvisés (EEI) et d'engins explosifs improvisés transportés par véhicule (VBIED), d'engins explosifs improvisés placés sous véhicule (UVIED), d'embuscades le long des grands axes d'approvisionnement (MSR) et autres tactiques asymétriques, notamment des attentats à la morue, des attentats suicide à l'explosif, des attaques à l'aide d'engins d'élite et des assassinats ciblés», précise le rapport qui a été adopté par le Conseil de paix et de sécurité de l’UA lors de sa 865ème réunion tenue à Addis-Abeba.



Le document qui fait état de «la réapparition des factions étatiques pro-islamiques en Somalie (IS-Somalie)», ajoute que la situation générale en matière de sécurité en Somalie demeure fluide et imprévisible, en particulier en ce qui concerne l'utilisation croissante des femmes par Al-Shabaab, comme en témoigne récemment l'attaque contre le bureau de l'administration régionale de Banadir à Mogadiscio.



La menace grave d’Al Shabaab est «attribuable à sa capacité de continuer à recruter, former et déployer des combattants, tant locaux qu'étrangers, ainsi qu’à sa capacité à générer des revenus considérables grâce à l'extorsion de fonds, à la collecte de Zhakat et à l'imposition de taxes aux entreprises du centre sud de la Somalie».



En outre, poursuit le rapport, Al-Shabaab possède toujours la capacité d'opérer dans les zones non récupérées ainsi que dans les centres de population où il planifie et lance des attaques asymétriques contre l'AMISOM et les Forces de sécurité somaliennes, les principaux fonctionnaires et installations gouvernementales ainsi que les civils.



«Malgré la menace persistante d'Al-Shabaab et d'autres groupes d'opposition armés à la sécurité et à la stabilité en Somalie, l'AMISOM maintient sa présence dans les secteurs définis dans le concept d'opérations (CONOP) des unités 2018 -2021», ajoute la même source.



A cet égard, et en collaboration avec les Forces de sécurité somalienne, l'AMISOM continue de mener des opérations défensives et offensives, notamment des opérations ciblées et des patrouilles de combat de manière à dissuader Al-Shabaab et protéger les civils, souligne-t-on.



Ce rapport du Président de la Commission de l’UA est soumis conformément à un Communiqué du CPS dans lequel le Conseil a demandé à la Commission de travailler en étroite collaboration avec l'ONU pour faire le suivi de la mise en œuvre du mandat de l’AMISOM et de lui présenter en temps opportun les rapports trimestriels sur la situation en Somalie.