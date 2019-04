Al-Khalifa réélu à la présidence de l'AFC, en son absence due à un deuil familial

Le Bahreïni Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa s'est vu logiquement confier un nouveau mandat de quatre ans de président de la Confédération asiatique de football (AFC), lors d'un congrès de l'AFC qui s'est tenu en son absence après le décès de sa mère, samedi au siège de la Confédération à Kuala Lumpur.



"C'est (le décès) évidemment une grande tragédie qu'aucun mot ne peut décrire", a déclaré le président de la Fifa, Gianni Infantino, aux délégués présents à ce congrès, avant de leur demander de se lever et d'observer une minute de silence.



"Je vous invite à vous lever, à avoir une pensée pour Salman, à l'étreindre et à lui dire que vous êtes avec lui", a ajouté M. Infantino.



Le président de la Fifa a ensuite affirmé que l'Asie avait fait preuve de "stabilité" en réélisant Sheikh Salman, qui avait exprimé dans un communiqué ses "profondes excuses" pour son absence.



M. Al-Khalifa est président de l'AFC depuis 2013 et la démission de son prédécesseur, l'homme d'affaires qatari Mohamed bin Hammam, suspendu à vie pour corruption. Il avait été réélu en 2015 pour quatre ans.



Après les retraits des candidatures de l'Emirati Mohammed Khalfan Rumaithi le mois dernier et du qatari Saoud al-Muhannadi la semaine dernière, il a été réélu pour un troisième mandat sans opposition.



Sa réélection fait toujours de lui un vice-président de la Fifa.