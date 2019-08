Al-Jazeera autorisée à rouvrir son bureau au Soudan

Le Soudan a autorisé la réouverture à Khartoum du bureau de la chaîne d'information qatarie Al-Jazeera qui avait été fermé en mai après avoir largement couvert les manifestations contre le régime, a annoncé vendredi son directeur dans la capitale soudanaise.



"Les autorités soudanaises ont accepté de nous laisser reprendre notre couverture du Soudan", a déclaré à l'AFP Al-Musallami Al-Kabbashi.



Fin mai, au pic des manifestations qui ont conduit à la chute un mois plus tôt du président Omar el-Béchir, le Conseil militaire, qui lui a succédé, avait fait fermer le bureau d'Al-Jazeera, qui diffusait régulièrement des images des manifestations.



Les salariés de la chaîne d'informations en continu s'étaient vu retirer leur permis de travail.



L'Egypte, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, soutiens des généraux au pouvoir, ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en 2017, l'accusant de se rapprocher de l'Iran et de soutenir des mouvements islamistes radicaux, une allégation rejetée par Doha.



Le Conseil militaire a rejeté la demande du mouvement de contestation de transférer le pouvoir aux civils jusqu'à ce qu'un accord politique soit trouvé entre les deux camps début août sous la pression internationale.



L'accord, qui prévoit une transition de 39 mois vers un pouvoir civil, doit être officiellement signé samedi.