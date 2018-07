Al Hoceima fête les produits agricoles du terroir

Pas moins de 40 organisations professionnelles actives dans la région et la province, en plus d'autres organisations nationales, prendront part à ce salon organisé par la Chambre régionale d'Agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en coopération avec la direction régionale d'agriculture sous l'égide de la préfecture de la province d'Al Hoceima.



Cet évènement, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan agricole régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en particulier le développement des produits de terroir, a pour objectif de promouvoir les produits du terroir tant à l'échelle locale, régionale que nationale, échanger les expériences entre les organisations professionnelles participantes et créer de nouveaux canaux de commercialisation des produits locaux en tant que pilier du développement local, selon les organisateurs.



Il se veut aussi une plateforme visant à promouvoir les investissements, à développer des partenariats et créer des ponts de communication entre les intervenants du secteur en vue de valoriser les produits de terroir et améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs.



L'organisation de cette 9ème édition entend renforcer l'attractivité touristique de la ville d'Al Hoceima, comme une destination touristique par excellence pour les estivants et les Marocains résidant à l'étranger au cours de cette période estivale, et promouvoir les potentialités agricoles dont regorge la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Ce salon, qui couvrira une superficie de 1.000 m2, devra accueillir plus de 25.000 visiteurs tout au long des trois jours. Une panoplie de produits agricoles sera étalée à cette occasion, dont l'huile d’olive, le miel, le fromage de chèvre, les plantes médicinales et aromatiques, les figues et les figues de barbarie.