Akhannouch s’entretient à Marrakech avec le chef de l’Agence américaine de l’Agriculture des pays tiers au sein de l’USDA

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch a eu, mardi à Marrakech, des entretiens avec le chef de l’Agence américaine de l’Agriculture des pays tiers au sein du Département américain de l’agriculture (USDA), Ken Isley.



Selon un communiqué du ministère, cette rencontre a été une occasion pour évoquer les grandes questions liées au partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis dans le secteur agricole en perspective des consultations sur la mise en œuvre des accords de libre-échange entre les deux partenaires prévus au mois de novembre.



Lors des discussions, les attentes de part et d’autres ont été exprimées, notamment en termes d’amélioration des échanges dans un cadre profitable aux deux parties, ajoute la même source.



Des questions spécifiques telles que les accords sanitaires et phytosanitaires et l’accès aux marchés ont également été évoquées.



Cette entrevue s’est déroulée en présence de représentants de l’administration et différentes services agricoles des deux pays.