Akhannouch s'entretient à Agadir avec le secrétaire d’État auprès du ministre des Pêches norvégien

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mardi à Agadir, avec Roy Angelvik, secrétaire d’État auprès du ministre des Pêches du Royaume de Norvège, le pays à l’honneur du Salon Halieutis qui ouvre ses portes le 21 février courant.



Cet entretien, tenu en marge de la Conférence de Haut Niveau sur l’Initiative de la Ceinture Bleue, a été l’occasion d'échanger sur l'expérience acquise par la Norvège dans le domaine de la pêche et sur les conditions de développement d'un cadre de coopération future entre les deux parties en matière de recherche halieutique, notamment pour ce qui est des méthodes d’évaluation acoustique des stocks pélagiques, mésopélagiques et planctoniques, de la formation et des techniques innovantes de transformation et de valorisation des produits de la mer.



M. Akhannouch a rappelé à cette occasion la place du Maroc en tant que premier producteur de poissons en Afrique et le potentiel du Royaume en termes de valorisation, soulignant tout l'intérêt que suscite l'expérience norvégienne.



Les deux responsables ont également évoqué la question de la durabilité des ressources halieutiques et appelé à un effort conjoint afin de mobiliser l'attention sur cette problématique essentielle.



La lutte contre la pêche illicite non-déclarée et non-réglementée (INN) a, dans ce sens, occupé une place centrale lors des échanges et le responsable norvégien a insisté sur la nécessité d'une coopération mondiale en matière de lutte contre la pêche illicite.



M. Akhannouch a quant à lui rappelé les efforts continus fournis par le Maroc en la matière, notamment avec l’adoption de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la pêche INN et la mise en place d'un système national de traçabilité des produits de la pêche, afin d’assurer le suivi et la traçabilité du produit le long de toute la chaîne de valeur de la filière halieutique.