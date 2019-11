Akhannouch reçoit à Abidjan la médaille du commandeur dans l'ordre de mérite agricole ivoirien

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch a reçu, vendredi à Abidjan, la médaille du commandeur dans l’ordre de mérite agricole ivoirien, la plus haute distinction octroyée par l’Etat ivoirien dans le domaine agricole.



Cette distinction a été remise par le Ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement Rural, M. Kobenan Kouassi Adjoumani, en marge du Salon d’Agriculture et de Ressources Animales, auquel le Maroc prend part pour la 3ème édition consécutive, indique un communiqué.



M. Akhannouch a remercié, lors de cette cérémonie, le président ivoirien Alassane Ouattara pour l’attention qui lui a été portée et, à travers lui, au Maroc et au secteur agricole porté avec force et engagement par le Roi Mohammed VI, lit-on dans le communiqué.



Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a également rappelé la qualité des relations liant le Royaume du Maroc et la Côte d’Ivoire au sommet des deux Etats et l’importance de l’axe agricole dans les relations de coopération entre les deux pays.