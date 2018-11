Akhannouch évoque avec le commissaire européen à la pêche les bonnes perspectives de l'économie bleue durable

Lors de cet entretien tenu en marge des travaux de la conférence de haut niveau sur l'économie bleue, qui a ouvert ses travaux dans la capitale kényane, M. Akhannouch qui était accompagné du ministre délégué chargé de l'intégration africaine, M. Mouhcine Jazouli, a examiné aussi avec le commissaire européen les moyens de faire progresser certains secteurs maritimes essentiels, comme ceux de l’énergie renouvelable, de l’aquaculture, du tourisme et des biotechnologies marines. Le ministre a saisi cette occasion pour inviter M. Vella à participer à la 5è édition du Salon Halieutis prévue du 20 au 24 février à Agadir, un évènement qui se confirme comme un rendez-vous marquant du secteur halieutique au niveau continental et régional.



La Conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable qui se tient à Nairobi connait la participation de plus de 6000 délégués qui devront examiner, trois jours durant, les moyens de faire bénéficier à l'espèce humaine l'ensemble des océans, des fleuves et des lacs et d'en faire des créneaux porteurs pour le développement durable.



Le Maroc est présent en force à cette conférence par une délégation conduite M. Akhannouch et composée notamment du ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, l'ambassadeur du Maroc au Kenya, M. El Mokhtar Ghambou, le directeur de l'Institut National de Recherche Halieutique, M. Abdelmalek Faraj et la directrice de l'Agence nationale du développement de l'Aquaculture, Mme Majida Mâarouf.



Placée autour du thème "L’économie bleue et le programme 2030 pour le développement durable", la conférence se concentrera sur les nouvelles technologies et l’innovation pour les océans, les mers, les lacs et les rivières ainsi que les défis que posent ces ressources et les énormes opportunités qu’elles présentent pour l’humanité.