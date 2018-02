Akhannouch: Le RNI œuvre pour proposer aux Marocains un véritable projet de société

S'exprimant devant des cadres du parti, réunis à Casablanca, M. Akhannouch a mis en avant l'approche participative de son parti, appelant ces cadres à opter pour « une politique de proximité » et d'aller sur le terrain pour rester en contact avec les citoyens et écouter leurs doléances.



Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part notamment des ministres et des membres du bureau politique du parti, M. Akhannouch a réitéré l’importance du débat soulevé par les représentants de différentes organisations professionnelles ayant adhéré au RNI, autour du modèle de développement du Maroc ainsi que de l’identité de son parti.



En tant que parti politique, le RNI est appelé à contribuer au débat social, ouvert et élargi avec les bases, a-t-il poursuivi, ajoutant que ce débat porte sur les outils de réforme et de la remise en question du modèle de développement au Royaume. Il a, en outre, fait observer que le modèle de développement proposé par son parti est basé sur la réactivité, la proximité des citoyens et l’écoute de leurs préoccupations.



Au cours de cette rencontre, les représentants des différentes organisations professionnelles (avocats, ingénieurs, professionnels de la santé et experts comptables) ayant adhéré au parti ont signé une convention visant à renforcer leur collaboration pour mettre en œuvre la politique et les nouvelles orientations du parti.



Ils ont aussi exprimé leur « adhésion totale » à la nouvelle politique du RNI sous la présidence de M. Akhannouch qui a su «insuffler une nouvelle dynamique » au parti appelé désormais « à jouer un rôle de premier plan dans le développement du Maroc de demain».



Le RNI annonce, à cette occasion, qu'il présentera, la semaine prochaine, lors d’une réunir à Agadir, une série de propositions finales qui constitueront une synthèse des différents congrès régionaux, tenus par le parti, et qui sont liées principalement à l’identité du RNI et à la réforme des différents secteurs.