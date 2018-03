Air Nostrum lance une nouvelle ligne aérienne Madrid-Casablanca

Cette nouvelle desserte sera assurée à la fréquence d’un vol quotidien et prend la relève de la liaison qu’effectuait Iberia entre la capitale espagnole et la capitale économique du Maroc, en gardant les mêmes horaires matinaux, a précisé Air Nostrum.



La ligne sera exploitée principalement par le biais d’avions Bombardier CRJ-1000, d’une capacité de 100 places et qui effectuent le trajet en moins de deux heures.



L’ouverture de cette nouvelle ligne s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la présence d’Air Nostrum en Afrique du Nord. La compagnie opère déjà à travers la ligne Madrid-Tanger avec une fréquence de 9 vols hebdomadaires.