Air Arabia inaugure une ligne saisonnière bihebdomadaire Tanger-Istanbul

La compagnie aérienne, Air Arabia Maroc, a annoncé mercredi le lancement, dès le 4 juillet prochain, d’une ligne saisonnière bihebdomadaire entre Tanger et Istanbul.



Avec cette liaison, le leader du transport aérien à tarif réduit dans la région porte son offre à 11 destinations au départ de Tanger, indique Air Arabia dans un communiqué.



Les deux vols seront opérés tous les jeudis et samedis à 18h10 et à 00h40, respectivement, avec des retours programmés les mêmes jours à 01h30 et à 03h15.



Air Arabia, qui entame sa onzième année d’exploitation, opère déjà vers Istanbul au départ de Casablanca et ce depuis 2009.