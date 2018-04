Air Arabia Maroc lance un nouveau service de paiement en partenariat avec Cash Plus

Air Arabia Maroc, leader du transport aérien à bas coût dans la région, a annoncé, mardi, le lancement d'un nouveau mode de paiement, en partenariat avec Cash Plus.



Air Arabia Maroc permet désormais à ses clients de régler leurs réservations de billets en ligne directement auprès des agences du réseau Cash Plus, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.



Simple et fiable, cette option offre la possibilité d’effectuer sa réservation sur le site de la compagnie et de profiter d’un délai pouvant aller jusqu'à 12 heures, selon le tarif et les dates du voyage, avant de procéder au règlement, précise la même source.



Grâce à ce partenariat avec Cash Plus, Air Arabia Maroc renforce ses services de proximité et met à disposition de ses clients un accès à un large réseau de plus de 1.000 agences de transfert d’argent réparties sur l’ensemble du territoire national.



Cette nouvelle offre de paiement s’inscrit dans le cadre de l'amélioration continue des services délivrés par Air Arabia Maroc à ses clients et s’ajoute aux services de Mobile Banking proposés par la compagnie aérienne, en partenariat avec les banques Attijariwafa Bank, Al Barid Bank et CIH, afin de faciliter le paiement des billets en ligne, au Maroc ou à l’étranger, ajoute le communiqué.



Alliant sécurité, fiabilité et simplicité, ces solutions permettent de régler des montants en toute sérénité et en profitant d’un confort optimal.