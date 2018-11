Ahmed Toufiq : "Le Prophète, porteur d’un message de justice, de paix et de nobles valeurs"

S’exprimant à la cérémonie d’ouverture d’un Colloque international sur "la présence et l’héritage du Prophète", M. Toufiq a fait remarquer que les manifestations de cette présence du Prophète englobent tous les aspects et tous les domaines de la vie que ce soit religieux, politique, scientifique, moral, spirituel et autres.



Le ministre a en outre, relevé que les manifestations de cette présence se traduisent entre autres par un refus des Marocains de l’extrémisme, et du radicalisme et de l’adoption d’un Islam de juste milieu, le refus du chiisme, de tout projet d’évangélisation dans toutes les périodes de leur histoire, et la célébration de l’Aid Mawlid Annabaoui, une occasion pour manifester son amour pour le prophète.



Il a dans ce sens fait remarquer que le lancement par le Roi Mohammed VI des causeries de la Radio Mohammed VI du Saint Coran sur Al Hadith Ach-charif, "Addourous Alhadithia", représente l’un des grands aspects de la présence du Prophète dans la vie des Marocains et traduit l'intérêt éminent et la grande sollicitude Royale aux questions touchant à l’héritage du Prophète (Prière et Salut sur lui).



M. Toufiq a par ailleurs, relevé que le choix du Maroc pour abriter ce colloque international témoigne de cette présence du Prophète dans la vie quotidienne des Marocains, faisant remarquer que le Prophète, porteur d’un message de justice, de paix et de nobles valeurs, restera toujours un modèle et un exemple pour les Hommes, qui doivent s’inspirer de Ses valeurs et de Son héritage et suivre Sa voie.



Il a en outre, fait observer que cette rencontre sur "la présence et l’héritage du Prophète" se tient au Maroc à près de deux semaines de la célébration de l’Aid Al Mawlid Annabaoui, une fête où les Marocains expriment leur amour au Prophète et à son héritage.



Dans le même ordre d’idées, le spécialiste des études islamiques au sein de l’Université Aix-Marseille, Denis Gril, a fait remarquer que la présence du Prophète se fait sentir chez les Marocains dans tous les domaines de la vie quotidienne, notant que les descendants du Prophète (chorafa) ont joué un rôle fondamental dans la diffusion de l’amour du Prophète.



Il a par ailleurs, fait observer que cette présence du prophète se manifeste aussi dans les différentes publications des oulémas et dans les différentes expressions prosodiques, poétiques, artistiques (inchad et calligraphie), et chez les confréries religieuses (le soufisme), appelant dans ce cadre à étudier ce patrimoine riche de façon scientifique.



M. Toufiq a à cette occasion, inauguré une exposition sous le thème "Lumière de Muhammad: Trésors de la calligraphie marocaine", initiée en association avec la Bibliothèque Royale, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, la Bibliothèque Ben Youssef et la Bibliothèque Al-Qaraouiyine.



Ce colloque de 4 jours (4-7 novembre) s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche franco-allemand, baptisé "la présence du Prophète : Muhammad au miroir de sa communauté dans l’islam moderne et contemporain". Ses membres ont souhaité aller à la rencontre des chercheurs marocains dans un pays où la présence du Prophète a été toujours été visible dans tous les domaines.



Les participants à cette rencontre débattront de deux thèmes de ce projet à savoir "les représentations de la figure prophétique dans la construction des savoirs islamiques et dans la littérature, les arts et les médias" et "l’héritage du Prophète et la centralité de la référence prophétique dans le renouveau religieux et les attentes messianiques de la période moderne".