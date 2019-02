Ahmed Rahhou, nommé ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne

Lors du conseil des ministres tenu ce jeudi au palais royal de Marrakech, le roi Mohammed VI a nommé le président directeur général du Crédit immobilier et hôtelier, Ahmed Rahhou, ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne.



Il succède à Ahmed Chami, nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental .



Sur proposition du chef du gouvernement et initiative du ministre des Affaires étrangères, le roi Mohammed VI a désigné neuf nouveaux ambassadeurs;



-Ahmed Rahhou, ambassadeur du Maroc auprès de l'Union Européenne.



-Hassan Tariq, ambassadeur du Maroc en Tunisie.



-Mohamed Basri, ambassadeur du Maroc aux Pays Bas.



-Mostafa Benkhayyi, ambassadeur du MAroc au Bahrein.



-Mme Imane Ouaadil, ambassadeur du Maroc au Ghana.



-Youssef Slaoui, ambassadeur du MAroc au Burkina Faso.



- Abdelfattah Lebbar, ambassadeur au Mexique.

- Abderrahim Athmoun, ambassadeur en Pologne.

- Mohamed Achkalou, ambassadeur en Finlande.



Sur proposition du chef du gouvernement, à l'initiative du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce, de l'industrie de l'investissement et de l'économie numérique, le Roi a nommé :



- Dounia Taârji, présidente de l'instance de direction collective du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.

- Abid Omran, DG du fonds Ithmar Capital.

- Mohamed Idrissi Meliani, DG de l'Agence de développement numérique.