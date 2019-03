Ahmed Abbadi: la rencontre du Roi Mohammed VI et du pape François promet une "nouvelle inflexion vers un avenir meilleur"

Mercredi 27 Mars 2019 modifié le Mercredi 27 Mars 2019 - 19:15

Le Secrétaire Général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, a émis l'espoir que la rencontre entre le Roi Mohammed VI et le pape François opérera une "nouvelle inflexion vers un avenir meilleur pour notre espèce et pas seulement pour nos deux nations et nos deux confessions."



"L’unicité de cette visite papale au Maroc dérive du fait que c’est une rencontre ente deux grandes personnalités, SM le Roi Mohammed VI qui est en même temps Commandeur des croyants, et Sa sainteté le pape François qui est aussi chef d’Etat du Vatican. Ce sont deux personnalités qui rassemblent, qui rallient ces deux dimensions . C’est unique", a-t-il souligné.

Selon M. Abbadi, cette rencontre "n'est pas seulement une rencontre esthétique ou symbolique mais une rencontre fonctionnelle. Elle est fonctionnelle parce qu'il y a sur l'agenda de diriger nos dynamismes vers un devenir meilleur de vivre ensemble et de collaboration (...)"



Mais, a-t-il ajouté, les extrémismes sont aussi d'actualité. En témoigne la résurgence d'actes terroristes découlant de l’extrémisme et du radicalisme.

"Il faut se serrer les coudes pour contrecarrer" ce fléau et "travailler ensemble" pour déconstruire les discours de haine.