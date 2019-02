Agression par arme blanche à Marseille: plusieurs blessés, l'agresseur tué

Un homme a blessé mardi après-midi par arme blanche deux passants en plein de centre de Marseille (sud-est de la France), avant d'être tué par la police par arme à feu, a-t-on appris de sources policières.



"La situation est en cours d'évaluation par la section antiterroriste du parquet de Paris, en relation avec le parquet de Marseille", a indiqué à l'AFP le parquet de Paris.



L'agresseur, né en 1983, est inconnu des services de police, selon cette dernière.



Le pronostic vital des deux passants blessés par arme blanche n'est pas engagé, selon la police. A l'arrivée des policiers, l'agresseur a sorti une arme à feu et les policiers ont alors tiré. L'homme, grièvement blessé, est décédé peu après.



Une troisième personne a été blessée au niveau des jambes par des éclats de balle, a précisé une autre source policière.



L'agression s'est produite vers 15h45 GMT, à l'intersection entre la Canebière, principale artère du centre-ville, et la rue de Rome, extrêmement fréquentées à cette heure ensoleillée durant cette période de vacances.



D'importantes forces de pompiers et de police ainsi que le procureur de la République et le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, se sont rendus sur place.