Agression au couteau à Paris: le suspect n'a pas agi sous l'effet de la drogue (source judiciaire)

L'assaillant, présumé de nationalité afghane, qui a blessé sept personnes avec un couteau et une barre de fer dimanche soir à Paris pour des raisons inconnues, n'a pas agi sous l'effet de la drogue, a appris mardi l'AFP de source judiciaire.



Selon cette source, l'analyse toxicologique du suspect, en garde à vue et hospitalisé depuis dimanche soir, est "négative".



Plusieurs témoins avaient raconté que l'agresseur avait "l'air drogué" au moment des faits et selon des informations de presse, "la piste du crack" était privilégiée.



Dimanche, l'agresseur s'en est pris à des passants, peu avant 23H00 le long du canal de l'Ourcq, dans le nord de Paris.



Sept personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, par des coups de couteau et de barre de fer. Parmi elles, deux touristes anglais quinquagénaires et un touriste égyptien d'une quarantaine d'années, ainsi qu'un jeune habitant du quartier.



Parmi les blessés graves, trois étaient encore hospitalisés lundi soir, dont un dans un état critique, selon une source proche du dossier.



Le suspect, qui serait de nationalité afghane selon les papiers d'identité qu'il portait sur lui, a été hospitalisé après avoir été maîtrisé par des témoins qui lui ont jeté des boules de pétanque.



Selon la source proche du dossier, "rien ne permet à ce stade de retenir le caractère terroriste de ces agressions", mais la section antiterroriste du parquet de Paris suit néanmoins de près les investigations.