Agression à Marrakech de l'ancien chef de sécurité de feu Hassan II, Mohamed Mediouri

Mohamed Mediouri, ancien chef de la sécurité de feu Hassan II, a été victime à Marrakech d’une « agression » par des hommes armés qui se sont emparés de sa voiture, ont rapporté mardi des médias marocains.



Mohamed Mediouri, 81 ans, a porté plainte vendredi pour « tentative d’homicide » à Marrakech.. Ses assaillants étaient pour certains munis d’armes à feu, selon la presse locale.



Le quotidien Al Massae parle dans son édition de mardi d’une « bande criminelle » composée de « cinq à sept » personnes ayant « grièvement blessé » le chauffeur de Mediouri dans une grande avenue de Marrakech, avant de « s’emparer de sa voiture » et de prendre la fuite.



Un commerçant qui a tenté de défendre le chauffeur a lui aussi été gravement blessé au visage et aux mains. Le chauffeur aurait été transporté à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. La police a quant à elle ouvert une enquête et est actuellement à la recherche des membres de la bande criminelle.