"Agora Rabat Salé" organise la première Biennale "Architecture, Ville et Culture"

"Agora Rabat Salé" organise la première Biennale « d’Architecture, Ville et Culture », manifestation culturelle citoyenne et participative qui démarrera le 23 mars 2018, annonce jeudi les organisateurs dans un communiqué.



Portée par une équipe jeune et animée par des commissaires d’expositions issus de divers horizons, la Biennale d’Agora Rabat Salé, ludique et gratuite, traitera du thème de l’"Entre-Deux, entre Afrique et Europe,entre terre et mer, entre connu et inconnu…", indique le communiqué



Véritable laboratoire culturel et lieu d’effervescence créatif, la Biennale ambitionne d’ouvrir au public un lieu symbolique : Agora Expo, située sous le pont Hassan II, au cœur de la vallée du Bouregreg, reliant les villes de Rabat et Salé.



Selon le communiqué, l’ équipe d’Agora Rabat Salé invitera une trentaine d’architectes, d’artistes, une dizaine d’écrivains, une centaine d’étudiants et lycéens mais également le grand public, à réfléchir et débattre autour des préoccupations liées à la Ville, au destin de l’espace urbain, et aux liens entre l’architecture et les grandes problématiques de nos sociétés contemporaines.



Plus de 13 nationalités seront représentés lors de cette Biennale, dont le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Nigéria ou encore la Mauritanie.



Tables rondes, conférences, expositions, rencontres, spectacles vont ponctuer cette Biennale., ainsi que des workshops, organisés par l’Ecole d’Architecture de l’Université Internationale de Rabat, impliquant plus de 150 étudiants, sont également programmés.







La Biennale Agora Rabat Salé « d’Architecture Ville et Culture » sera lancée le 23 mars 2018 autour de visites d’Agora Expo, du chantier du grand théâtre et par l’animation de nombreuses activités sur les rives de Rabat et de Salé.