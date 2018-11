La MAP décroche à Johannesburg le prestigieux prix "African Digital Media Awards 2018"

Le site de l'Agence Maghreb Arabe Presse "maparchives.ma" a remporté, vendredi à Johannesburg, le prix du meilleur site d'information/service mobile, à l’occasion de l’African Digital Media Awards 2018.



Le prestigieux prix a été remis à l'agence marocaine lors d’une cérémonie grandiose organisée à cette occasion dans un grand palace de Sandton, quartier financier de Johannesburg.



La MAP était en lice dans la catégorie site d’information/service mobile aux côtés de l’influent portail d’information sud-africain Daily Maverick, et du Daily Kick, un portail spécialisé dans l’information sportive (football).



Le site primé "maparchives.ma", lancé en juillet dernier, est un site dédié à la commercialisation des archives de l’Agence accumulées pendant presque six décennies.



Ces archives comportent près de 3,9 millions de dépêches, dont un million de dépêches numérisées. Elles incluent également plus de 47.500 photos, 16.300 enregistrements sonores, 10.500 vidéos et 4.500 infographies.



Cette mine d’informations est mise à la disposition des chercheurs, des éditorialistes, des journalistes et des universitaires, qui pourront accéder à ce fond documentaire traitant d'environ soixante ans de l'histoire récente du Maroc et du Monde.



Organisée par la WAN-IFRA, l’association mondiale des journaux et des éditeurs d’informations, l’African Digital Media Awards est la plus prestigieuse compétition du secteur permettant aux éditeurs de comparer leurs offres numériques. Le concours attire des éditeurs innovants de toute l’Afrique qui soumettent leurs campagnes et leurs contenus de médias numériques pour voir où ils se situent par rapport à leurs pairs.



Les prix récompensent les éditeurs qui ont adopté des stratégies de médias numériques et mobiles dans leur offre de produits complète pour faire face aux changements majeurs dans le domaine de l’information.