Afghanistan : les talibans annoncent des pourparlers avec les Etats-Unis à Islamabad

Les talibans ont annoncé mercredi qu'"à l'invitation du gouvernement du Pakistan" une rencontre avec des représentants des Etats-Unis sera organisée lundi à Islamabad dans le cadre des pourparlers en vue de parvenir à un accord de paix en Afghanistan.



"Une réunion est prévue entre les équipes de négociateurs (des talibans) et des Etats-Unis le 18 février à Islamabad", écrit leur porte-parole Zabihullah Mujahid dans un communiqué.



Il ajoute que les représentants du groupe rebelle rencontreront "également le Premier ministre pakistanais Imran Khan pour discuter en profondeur des relations entre le Pakistan et l'Afghanistan".



Ni Islamabad, ni Washington n'ont confirmé ces rendez-vous dans l'immédiat.



Cette annonce intervient sur fond de visite de l'émissaire des Etats-Unis pour l'Afghanistan Zalmay Khalilzad cette semaine à Bruxelles où il a rencontré des représentants de l'Union européenne et de l'Otan.



Le département d'Etat américain avait annoncé dimanche qu'outre la capitale belge il devait également se rendre prochainement en Allemagne, en Turquie, au Pakistan et en Afghanistan.



De son côté, le président afghan Ashraf Ghani a quitté mercredi Kaboul pour assister à Munich à la 55e Conférence sur la Sécurité qui s'ouvre vendredi, a annoncé dans un tweet son porte-parole, Haroon Chakhansuri.



Malgré ses appels au dialogue, le président Ghani a jusqu'ici été tenu à l'écart des discussions entre les talibans et les Etats-Unis, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis l'été.



Les talibans ont par ailleurs discuté début février à Moscou avec des membres de l'opposition à son gouvernement, dont l'ex-président Hamid Karzaï dirigeait la délégation.



Dans leur communiqué mercredi, les talibans ont par ailleurs de nouveau avancé la date du 25 février pour une nouvelle réunion avec l'équipe de négociateurs américains à Doha.



Les deux parties s'étaient rencontrées pour la dernière fois fin janvier six jours durant au Qatar, où les talibans disposent d'un bureau politique, et avaient fait état de "progrès".



M. Khalilzad avait souligné qu'une "ébauche" d'accord avait été trouvée mais que "beaucoup de travail" restait à accomplir.



"Notre objectif commun est de parvenir à un accord de paix (et non à un accord de retrait) digne des sacrifices consentis pendant des décennies de guerre", a tweeté lundi M. Khalilzad après ses rendez-vous à Bruxelles, ajoutant que "la relance du dialogue intra-afghan est la priorité immédiate".



Les talibans ont annoncé mardi avoir formé une équipe de 14 négociateurs, contre 11 précédemment, en vue des prochains pourparlers de paix.