Afghanistan: le bilan de l'attaque contre une mosquée monte à 70 morts

Des villageois de Jaw Dara, dans l'est de l'Afghanistan, continuaient de fouiller samedi les décombres d'une mosquée victime d'une attaque qui a fait au moins 70 morts la veille, dont des dizaines d'enfants, selon les autorités.



"Nous avons des informations selon lesquelles le bilan a atteint 70 morts", a dit à l'AFP le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar, Attaullah Khogyani.



Un habitant a dit à l'AFP que les villageois cherchaient encore au moins cinq disparus dans les décombres.



Le précédent bilan s'établissait à 62 morts et 33 blessés vendredi, après l'explosion, de nature encore indéterminée, qui a fait s'effondrer le toit de la mosquée sur les fidèles pendant la prière.



"Nous enquêtons encore sur la cause de l'explosion", a dit M. Khogyani. Il avait affirmé vendredi que l'attaque avait été menée avec "des explosifs (...) placés à l'intérieur de la mosquée". D'autres sources, dont une talibane, ont évoqué la possibilité d'un tir de mortier.



Au moins 27 des victimes étaient des collégiens et jeunes lycéens, a dit à l'AFP Asif Shinwari, porte-parole du département de l'Education de Nangarhar. "Ils étaient élèves de troisième et seconde", a-t-il dit, en ajoutant que 16 autres ont été blessés.



L'attaque n'a pas été revendiquée. Elle est intervenue dans une région où, forces gouvernementales mises à part, les insurgés talibans se battent avec le groupe jihadiste Etat islamique (EI).



La mission des Nations-Unies pour l'Afghanistan a annoncé jeudi avoir enregistré un nombre "sans précédent" de victimes civiles dans les violences au troisième trimestre de l'année en cours.