Afghanistan: la Chine a reçu une délégation de talibans

La Chine a indiqué lundi avoir reçu une délégation de talibans et dit espérer que les Etats-Unis poursuivraient les négociations avec le groupe de rebelles afghans, malgré la décision du président américain Donald Trump d'y mettre fin brutalement septembre.



"La Chine a toujours été très attentive à la situation en Afghanistan et s'est engagée à promouvoir le processus de paix et de réconciliation" dans le pays, a souligné lors d'une conférence de presse régulière un porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang.



Le chef politique des talibans en charge des négociations des insurgés "Abdul Ghani Baradar (...) et plusieurs de ses assistants sont récemment venus en Chine pour des échanges" sur la situation en Afghanistan, a indiqué M. Geng, sans toutefois en préciser la date.



Le 7 septembre, à la surprise générale, Donald Trump avait mis fin aux discussions engagées depuis un an avec les talibans qui semblaient pourtant sur le point d'aboutir à un accord historique après 18 ans de conflit en Afghanistan.



Le président des Etats-Unis avait justifié cette volte-face spectaculaire par la mort d'un soldat américain et de 11 autres personnes dans un attentat taliban deux jours avant à Kaboul.



"Nous espérons que les Etats-Unis et les talibans afghans maintiendront la dynamique des négociations", a ajouté M. Geng.



La veille, le porte-parole des talibans à Doha, Suhail Shaheen, avait indiqué sur Twitter qu'une délégation de neuf personnes s'était rendue à Pékin en visite officielle et avait été reçue dimanche par l'émissaire spécial pour l'Afghanistan, Deng Xijun.



En juin, la Chine avait rendu public un précédent déplacement dans le pays asiatique du groupe d'insurgés.



La Chine, qui partage une courte frontière de 76 km avec l'Afghanistan à ses confins du nord-ouest, s'intéresse à ses ressources minérales et s'inquiète du vide sécuritaire qui pourrait se produire après le départ des dernières unités combattantes américaines.



Entre 13.000 et 14.000 soldats américains sont encore déployés en Afghanistan où les Etats-Unis sont intervenus en 2001 pour traquer le réseau jihadiste Al-Qaïda, responsable des attentats du 11-Septembre, et déloger les talibans alors au pouvoir à Kaboul.