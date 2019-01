Afghanistan: l'émissaire américain salue "des progrès importants" dans les pourparlers avec les talibans

L'émissaire américain en charge des négociations avec les talibans a salué samedi "des progrès importants" afin de trouver une solution pour mettre un terme au long conflit toujours en cours en Afghanistan.



"Les rencontres ici ont été plus productives qu'elles ne l'avaient été par le passé. Nous avons fait des progrès importants sur des enjeux cruciaux", a tweeté Zalmay Khalilzad, le représentant spécial des Etats-Unis pour la réconciliation en Afghanistan, après six jours de négociations avec les talibans au Qatar.



Le diplomate a également indiqué qu'il retournait en Afghanistan pour discuter de ces consultations.



"Nous allons poursuivre sur cette lancée et reprendre sous peu les pourparlers. Il y a un certain nombre de questions à régler", a-t-il écrit sur Twitter.



Et Zalmay Khalilzad de préciser qu'il n'y aurait pas d'accord sans entente sur "un dialogue intra-afghanistan" et sur "un cessez-le-feu complet".



Si l'émissaire américain n'a pas apporté davantage de détails, les propositions circulant incluent un retrait par Washington de ses troupes en échange de la garantie par les talibans de ne pas accueillir d'extrémistes étrangers - la raison initiale de l'intervention américaine.



Le président américain souhaite mettre fin à la plus longue guerre menée par les Etats-Unis, déclenchée peu après les attentats du 11 septembre 2001.



La tournée régionale de Zalmay Khalilzad a démarré peu après l'annonce en décembre de l'intention de Donald Trump de retirer la moitié des 14.000 soldats américains déployés en Afghanistan.