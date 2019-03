Afghanistan: l'élection présidentielle reportée au 28 septembre

L'élection présidentielle afghane, initialement prévue le 20 avril et déjà repoussée une fois, a été à nouveau reportée mercredi au 28 septembre, ont annoncé des responsables.



Les législatives d'octobre dernier ayant été confrontées à "de nombreux problèmes et défis", "il est nécessaire de procéder à des réformes en préparation des futures élections. Par conséquent, l'organisation des élections (à la date) annoncée précédemment n'est pas possible", a expliqué la Commission électorale indépendante dans un communiqué.