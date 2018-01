Afghanistan: attentat contre Save the Children à Jalalabad

Une attaque est en cours mercredi matin contre le siège de l'ONG britannique Save the Children à Jalalabad, capitale de l'est de l'Agfhanistan où sont présents de nombreux insurgés, selon plusieurs témoins qui font état de tirs.



"Je peux confirmer une explosion devant les locaux de Save the Children" a indiqué le porte-parole du gouverneur provincial, Attaullah Khogyani, tandis que des témoins présents dans les bureaux disent entendre des "tirs provenant de l'intérieur du compound". (avec afp)