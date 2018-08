Afghanistan: Mort de l'émir de l'EI et de 10 de ses hommes

L'émir du groupe extrémiste Etat islamique (EI) et 10 de ses membres ont été tués dans une opération terrestre et aérienne menée par les forces afghanes et alliées, samedi soir dans la province de Nangarhar (est de l'Afghanistan), ont indiqué dimanche les autorités afghanes.



Le responsable de l'EI en Afghanistan Abu Saad Erhabi et dix autres membres du groupe extrémiste ont péri dans cette opération terrestre et aérienne menée par les forces afghanes et alliées, a précisé la Direction nationale de la sécurité dans un communiqué.



Saad Erhabi est le quatrième responsable de la branche afghane de l'EI tué depuis son apparition en Afghanistan en décembre 2014, a observé le gouverneur de la province de Nangarhar.



Deux repaires de l'EI ont été ciblés et une grande quantité d'armes lourdes et légères a pu être détruite, a poursuivi le communiqué.



L'EI a été chassé de ses fiefs dans les districts du Nangarhar par les opérations menées par les Américains, les Afghans et les Talibans qui lui ont aussi infligé de lourdes défaites dans les provinces du nord, Jawzjan et Sar-e-Pul.