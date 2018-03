Affaire Skripal: la réponse de la Russie "ne change rien aux faits" (May)

La Première ministre britannique Theresa May a estimé samedi que les mesures de rétorsion prises par Moscou en réaction aux sanctions britanniques ne changent "rien aux faits" et à la culpabilité de la Russie dans l'empoisonnement d'un ex-agent russe et de sa fille en Angleterre.



"La réponse de la Russie ne change rien aux faits: la tentative d'assassinat de deux personnes sur le sol britannique, pour laquelle il n'existe pas d'autre conclusion que celle de la culpabilité de l'Etat russe", a affirmé la cheffe du gouvernement lors d'un discours prononcé au congrès du Parti conservateur, à Londres.



Avec afp