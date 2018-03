Affaire Skripal: Washington expulse 60 diplomates russe en poste aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont annoncé lundi l'expulsion de 60 diplomates russes dans le cadre d'une action coordonnée entre pays occidentaux en réponse à la tentative d'assassinat en Grande-Bretagne d'un ex-espion russe et de sa fille avec un produit neurotoxique.



"Le 4 mars, la Russie a utilisé un agent neurotoxique militaire pour tenter d'assassiner un citoyen britannique et sa fille à Salisbury. Cette attaque contre notre allié le Royaume-Uni a mis en danger d'innombrables vies innocentes et a causé des blessures graves à trois personnes, dont un policier", a déclaré la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert.



"En réponse à cette violation scandaleuse de la Convention sur les armes chimiques et du droit international, les États-Unis expulseront aujourd'hui 48 fonctionnaires russes en poste aux États-Unis", a précisé la porte-parole dans un communiqué.



"Nous demanderons également au gouvernement russe de fermer son consulat général à Seattle (Nord-ouest des Etats-Unis) d'ici le 2 avril 2018", a-t-elle indiqué, ajoutant que Washington a "commencé à expulser 12 agents de renseignement de la mission russe auprès des Nations Unies qui ont abusé de leur privilège de résidence aux États-Unis".



Elle a souligné que ces mesures sont prises pour démontrer "la solidarité indéfectible" de Washington avec le Royaume-Uni et "pour imposer de graves conséquences à la Russie pour ses violations continues des normes internationales".



Les États-Unis appellent la Russie à "accepter la responsabilité de ses actes et à démontrer au monde qu'elle est capable de respecter ses engagements et responsabilités internationaux en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU pour maintenir la paix et la sécurité internationales", selon la même source.



Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré à la presse que les 48 "agents de renseignement connus" dans diverses missions aux Etats-Unis et les 12 autres affectés à la mission russe de l'ONU, avaient sept jours pour quitter les Etats-Unis.



Londres accuse la Russie d'être responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal, un ancien agent russe installé en Grande-Bretagne, et a déjà ordonné l'expulsion de 23 diplomates russes en poste au Royaume-Uni.



Ces expulsions sont les plus importantes depuis plusieurs décennies. L'administration de l'ancien président Barack Obama avait expulsé 35 agents russes en décembre 2016 pour punir Moscou de son ingérence dans l'élection présidentielle américaine.