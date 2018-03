Affaire Skripal: Moscou expulse 60 diplomates américains

L'ambassadeur des Etats-Unis en Russie, Jon Huntsman, convoqué jeudi au ministère russe des Affaires étrangères, a été "informé du contenu de ces mesures de représailles envers les Etats-Unis", a expliqué le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.



Ces représailles "incluent l'expulsion du même nombre de diplomates et le retrait de l'accréditation du consulat général des Etats-Unis à Saint-Pétersbourg", qui devra fermer d'ici samedi, a-t-il annoncé devant la presse.



Ces mesures russes interviennent après l'expulsion de 60 diplomates russes par les Etats-Unis et la fermeture du consulat russe à Seattle dans le cadre de mesures de rétorsion après l'empoisonnement le 4 mars de l'ex-agent russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia sur le sol britannique.



Le chef de la diplomatie russe, Sergeï Lavrov a mis en garde les pays occidentaux que les mesures de réciprocité seront appliquées à l'identique pour tous les pays.