Affaire Skripal : Macron et Trump saluent la forte réaction internationale (Elysée)

Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump ont salué la forte réaction internationale, suite à l'empoisonnement de l'ancien espion Sergei Skripal à Salisbury au Royaume-Uni, a indiqué l'Elysée.



"Les mesures adoptées par les Etats-Unis, l'Union européenne, l’OTAN ainsi que plusieurs Etats membres de ces deux organisations soulignent la solidarité envers le Royaume-Uni et la condamnation sans équivoque de l’emploi de l’arme chimique", a affirmé un communiqué rendu public par la présidence française à l’issue d’un entretien téléphonique mardi entre Emmanuel Macron et Donald Trump, notant qu'une telle menace à la sécurité collective et au droit international ne pouvait rester sans réponse.



Sur la Syrie, les présidents français et américain sont convenus que la lutte contre Daech demeurait leur priorité absolue, a ajouté la même source, faisant savoir que rien ne devait détourner les efforts mis en œuvre par la coalition internationale et ses alliés.



Selon le communiqué, "la France et les Etats-Unis partagent la même préoccupation quant à la grave dégradation de la situation et la nécessité de concentrer toutes nos forces dans la lutte contre les terroristes islamistes".



Sur le commerce international, M. Macron a rappelé que les exportations d’acier et d’aluminium de l’Union européenne ne constituaient pas une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis, et qu’à ce titre elles ne devaient pas être frappées de droits de douane supplémentaires.



Il a aussi souligné la nécessité de renforcer les règles du commerce international pour garantir une concurrence loyale dans les échanges mondiaux, conclut le communiqué.