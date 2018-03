Affaire Saad Lamjarred: Laura Prioul invitée chez Julien Courbet ( C8 )

Violée et violentée, elle profite d'un moment de répit pour échapper à l'emprise de son bourreau. Elle fuit la chambre d'hôtel terrorisée, paniquée, limite "défigurée". Des agents du ménage et des agents de sécurité la recueillent dans un local à l'abri du danger avant d'alerter la police qui vient à son secours.



Mais sa peine ne s'arrête pas là. Tant s'en faut. Après avoir porté plainte contre le chanteur, Laura Prioul raconte avoir fait l'objet de menaces de mort à son encontre et contre sa famille. Sur les réseaux sociaux, contre elle, les insultes fusent.



Une situation qui rend son quotidien invivable. Obligée de quitter son boulot dans la restauration de crainte d'être reconnue, elle vit dans la peur continuelle d'être agressée par les fans du chanteur.





Avec Mediapart