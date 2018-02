Affaire Mennel : Sophia Aram s'en prend à Isabelle Morini-Bosc !

L'humoriste Sophia Aram a décidé ce lundi de consacrer sa chronique hebdomadaire à la polémique qui entoure la jeune et talentueuse Mennel. Dans le 7/9 de France Inter, elle a dénoncé l'emballement médiatique dont l'ex-candidate de The Voice a été victime et s'en est pris aux chroniqueurs de TPMP, dont Isabelle Morini-Bosc.



"Aujourd'hui en 2018, en France, peu importe que Mennel présente ses excuses ou pas parce que l'occa­sion est trop belle pour libé­rer la boîte à cons de tous les médio­crates faisan­dés du PAF", a-t-elle lâché d'emblée. Et de poursuivre en trai­tant d'"empaf­fée média­tique" la chroniqueuse de Baba dont elle n'a pas apprécié les excuses publiques. "C'est bien qu'ils aient demandé des expli­ca­tions. […] Je les en remer­cie, je suis quelqu'un de nuancé et si on me demande des expli­ca­tions je les four­nis, c'est mon boulot !"



Mennel reçoit sur Twitter le soutien de beaucoup d'internautes, anonymes mais pas que. Bien des célébrités ont tenu à lui faire savoir qu'elles étaient de son côté et qu'elles souhaitaient l'entendre de nouveau, elle qui avait bluffé les coaches lors des auditions à l'aveugle en interprétant en anglais puis en arabe le célèbre "Hallelujah" de Leonard Cohen.



