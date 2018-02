Affaire Maëlys : Lelandais « coopère » pour retrouver la petite fille

A la demande de Nordahl Lelandais, principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys, il a été conduit mercredi pour la première fois à Pont-de-Beauvoisin (Isère), où la fillette de 8 ans a été vue pour la dernière fois. Une vingtaine d'experts de la gendarmerie sont également sur place, ainsi que le laboratoire mobile de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) pour une éventuelle identification du corps.



Mis en examen pour l'enlèvement et l'assassinat de la fillette de neuf ans, il a été écroué début septembre. Arrivé sous bonne escorte à la gendarmerie de la commune en fin de matinée, le suspect âgé de 34 ans avait été entendu auparavant, pour la deuxième fois, par les juges d'instruction au palais de justice de Grenoble, selon des informations de presse. Selon les précisions du Dauphiné libéré, le convoi transportant Nordahl Lelandais a pris la direction de Domessin (Savoie), domicile de la famille du suspect.



Jusqu'à présent, Nordahl Lelandais a toujours nié avoir eu un quelconque rôle dans la disparition de Maëlys. Le 9 février, sa demande de remise en liberté a été rejetée par la cour d'appel de Grenoble. « Par décision de ce jour, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) refusant la mise en liberté de Nordahl Lelandais », écrivait alors la cour dans un communiqué. « Il n'a aucune raison de se cacher. Il a répondu aux questions qui lui étaient posées comme il l'a toujours fait », avait commenté préalablement son avocat, Me Alain Jakubowicz, pour qui le dossier « doit être remis à l'endroit ».



Des images filmées accusatrices



L'avocat des parents de Maëlys, Me Fabien Rajon, s'était « opposé » à la remise en liberté du suspect, en insistant sur des images de vidéosurveillance qui sont au cœur de l'accusation. Les images en question, filmées dans la nuit du 26 au 27 août par une caméra de la ville de Pont-de-Beauvoisin, montrent une voiture identifiée par le parquet comme celle de Nordahl Lelandais. À son bord, « une silhouette frêle dans une robe de couleur » peut être aperçue. Le soir de sa disparition, Maëlys portait une robe de la même couleur. Selon Me Rajon, les parents « ont reconnu des éléments de la robe et notamment la bretelle ». La défense, de son côté, conteste la chronologie des faits reprochés au suspect et le caractère probant de ces images. Une première demande de remise en liberté avait été déposée et rejetée le 23 janvier dernier par le JLD. Un appel qui était avant tout symbolique puisque le suspect est également mis en examen et détenu pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer depuis décembre dernier.