Affaire Khashoggi: le secrétaire américain au Trésor n'ira pas à la conférence de Ryad

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a annulé jeudi sa participation au forum économique de Ryad en pleine affaire de la disparition du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi.



"Je viens de rencontrer Donald Trump et le secrétaire (d'Etat) Pompeo et nous avons décidé que je ne participerai pas au sommet +Future Investment Initiative+ en Arabie saoudite", a-t-il indiqué.



De nombreux ministres et chefs d'entreprises, y compris américains, ont renoncé à participer à cette conférence en raison de l'affaire qui embarrasse le pouvoir saoudien.