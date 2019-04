Affaire Ghosn: de "nouveaux éléments" transmis à la justice française (Le Maire)

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a assuré jeudi avoir transmis à la justice de "nouveaux" et "importants éléments" apparus dans l'enquête interne de Renault sur la gouvernance de son ancien PDG Carlos Ghosn, sans en révéler le contenu.



"Il y a de nouveaux éléments qui sont apparus qui étaient suffisamment importants pour mériter d'être transmis à la justice", a affirmé le ministre sur RMC et BFMTV. "Je ne peux pas me prononcer sur ces éléments", a-t-il ajouté.