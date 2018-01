Affaire Darmanin: Bertrand dénonce "une campagne politique indigne"

Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France (ex-LR), a apporté lundi "tout (son) soutien" à Gérald Darmanin, visé par une plainte pour viol, dénonçant "une campagne politique indigne" contre le ministre des Comptes publics et appelant au respect de "la présomption d'innocence".



" a tout mon soutien alors qu'une campagne politique indigne s'organise contre lui. Si toute accusation, aussi grave soit-elle, conduit à la démission d'un ministre, avant que Justice ne soit rendue, on bafoue la présomption d'innocence !", a déclaré sur son compte Twitter l'ancien secrétaire général de l'UMP, proche de Gérald Darmanin.



La justice a récemment rouvert à Paris l'enquête sur une accusation de viol visant le ministre de l'Action et des comptes publics pour des faits présumés remontant à 2009, mais qu'il a vigoureusement contestés.



"Compte tenu des graves accusations qui sont portées, et pour la sérénité de l'action publique, nous pensons qu'il n'a pas d'autre choix que de démissionner", a lâché lundi la porte-parole de Républicains, Laurence Saillet.



Proche de Xavier Bertrand, ancien soutien de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite, M. Darmanin, qui fut maire de Tourcoing et député du Nord, était encore récemment secrétaire général adjoint de LR, avant de rejoindre Emmanuel Macron au gouvernement et d'adhérer à La République en marche (LREM). (afp)