Affaire Benalla: le couple molesté en garde à vue

Le jeune couple molesté par l'ancien chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla en marge des manifestations du 1er mai a été placé en garde à vue mardi avec trois autres personnes, a-t-on appris de source proche de l'enquête.



Chloé et Georgios ont reconnu dans des interviews avoir lancé sur les forces de l'ordre des objets, dont une carafe prise à la terrasse d'un café, sur la place de la Contrescarpe, dans le Ve arrondissement de Paris.



C'est à la suite de ce geste, qu'ils ont dit regretter, qu'Alexandre Benalla, casqué et mêlé aux CRS présents sur place, a participé à leur interpellation musclée.



Cela a valu à celui qui était devenu l'homme de confiance du chef de l'Etat, Emmanuel Macron, depuis la campagne de l'élection présidentielle, d'être licencié de l'Elysée et mis en examen, après la diffusion en juillet d'un enregistrement vidéo de cet incident.



Les cinq personnes placées en garde à vue mardi, dont le couple, font l'objet d'une enquête ouverte pour violences commises contre personnes dépositaires de l'autorité publique le 1er mai sur la place de la Contrescarpe, précise-t-on de source proche de l'enquête.