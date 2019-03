Affaire Benalla: "Je ne suis en guerre contre personne" (Larcher)

"Je ne suis en guerre contre personne. Pas contre l'Elysée et personne d'autre", a assuré jeudi à l'AFP le président du Sénat Gérard Larcher après la décision de la Haute assemblée de saisir la justice du cas d'Alexandre Benalla, mais aussi de ceux de proches d'Emmanuel Macron.



"Je ne suis en guerre contre personne. Pas contre l'Elysée et personne d'autre. Le sujet est d'une autre nature. C'est simplement l'application du droit, rien que le droit, tout le droit", a déclaré M. Larcher (LR) à l'issue du vote du Bureau du Sénat.



Il s'agit aussi "du rôle et de l'autonomie d'une Assemblée et de ses instances délibératives", a ajouté M. Larcher.



"J'insiste parce que j'entends déjà qu'on aurait des déclarations de guerre, qu'une fois encore on aurait outrepassé la Constitution. Non, pas du tout, nous avons simplement effectué la mission de contrôle" et ceci "dans le respect des personnes", a-t-il poursuivi.



Le "débat a été à la hauteur de la mission de contrôle. Nous avons pris le temps nécessaire au débat", a ajouté le responsable LR.



"On n'a pas fait de politique ce matin", a-t-il martelé. C'est "une décision qui a été prise par une instance, le Bureau, et non pas par un agrégat de groupes politiques", a encore dit M. Larcher, rappelant aussi que "le Bureau n'est pas juge".



A ses côtés, la vice-présidente centriste du Bureau, Valérie Létard, qui avait été chargée d'instruire le dossier, a fait état d'un débat "serein et respectueux", assurant elle aussi avoir "agi sur le droit rien que le droit" et réfutant un "débat politique".



Interrogé sur d'éventuels contacts en amont avec l'Elysée, M. Larcher a répondu "pas du tout". "Et je dois dire que je voudrais saluer le respect de l'indépendance que j'ai eu comme président du Sénat", "nul n'a fait pression sur moi".



"Quand les gens doutent de la démocratie, la séparation des pouvoirs ça a du sens", a poursuivi le président du Sénat, et "ça a été parfaitement respecté".



La demande de saisine et les documents annexés seront transmis à la justice dans les prochains jours, a-t-il précisé.