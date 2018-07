Affaire Benalla: Gérard Collomb charge l'Elysée et la préfecture de police

Sous un feu nourri de questions pendant deux heures et demie, il a nié avoir manqué à ses devoirs avant, pendant et après les manifestations du 1er-Mai à Paris, au cours desquelles Alexandre Benalla a été filmé, coiffé d'un casque de police, en train de frapper un jeune homme et de malmener une jeune femme.



Gérard Collomb explique qu'Alexandre Benalla a été recruté le 25 juin 2009 en qualité de réserviste opérationnel. Il a exercé pendant six ans dans le département de l'Eure et a fini avec le grade de brigadier. Il a été radié à sa demande et a intégré la réserve citoyenne au titre de son expertise sur la sécurité des personnes. Le grade de lieutenant-colonel lui a été donné. "Il ne s'agit pas là d'un avancement", ose Collomb, qui parle d'un titre provisoire qui ne dure que le temps d'une mission.



Entendu pendant près de deux heures et demie par la commission des Lois de l'Assemblée dotée de prérogatives d'enquête, le ministre de l'Intérieur, appelé à la démission par des personnalités de droite comme de gauche, s'est défendu vigoureusement sous un feu nourri des questions des députés.



Gérard Collomb a affirmé avoir été informé le lendemain des faits par son cabinet de l'existence de la vidéo sur laquelle on voit Alexandre Benalla frapper et malmener deux manifestants en présence d'un employé de La République en marche (LREM), Vincent Crase, lui aussi "observateur". Mais il a estimé que ce n'était pas à lui de saisir la justice de ces actes qu'il a de nouveau condamnés "avec la plus grande fermeté".



"Ce n'est pas au ministre qu'il appartient de le faire. (...) Je considère que c'est à ceux qui sont en responsabilité dans leurs administrations, au plus près du terrain, de recueillir les éléments permettant de justifier la transmission d'un signalement au titre de l'article 40" du Code de procédure pénale, a-t-il déclaré.



Sur le port d'arme, le ministre de l'Intérieur confirme que plusieurs demandes d'Alexandre Benalla ont été refusées. Ce serait le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui aurait accordé le port d'arme à Benalla, sans en informer le cabinet de Gérard Collomb, affirme le ministre...



Les réactions à l'audition de Gérard Collomb ne se sont pas fait attendre. Et le scepticisme est de rigueur. "Il n'a rien vu, il n'est au courant de rien, car tout cela relève du cabinet du président de la République", a estimé Marine Le Pen à la sortie de l'audition. "On a eu un ministre de l'Intérieur qui nous a donné le sentiment de n'être informé de rien (...), ce qui pour un ministre de l'Intérieur n'est pas très rassurant", ironise Boris Vallaud (PS). La stratégie du ministre de l'Intérieur est de se sauver." La France insoumise va plus loin en demandant l'audition du président de la République. "Monsieur le ministre a fui les réponses. (...) Il a fait directement remonter la responsabilité au président de la République qui semble être le seul personnage en capacité d'apporter des réponses", a déclaré le député LFI Alexis Corbière.



L'audition de Gérard Collomb est la première organisée par la commission des Lois, qui doit recevoir Michel Delpuech ce lundi après-midi, puis Patrick Strzoda ainsi que d'autres personnes dont la liste définitive n'est pas encore établie.



L'enquête des députés se déroule parallèlement à celle du Sénat, où Gérard Collomb est attendu mardi, et à celle de la justice, confiée dimanche à un juge d'instruction.



Dans le cadre de cette procédure, Alexandre Benalla a été mis en examen, de même que Vinvent Crase, un employé de la République en marche (LaRem) présent à ses côté le 1er mai, et trois policiers soupçonnés d'avoir extrait illégalement des images de vidéosurveillance de la ville de Paris